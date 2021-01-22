Лавров заявил о высокой оценке тестовых партий «Спутника V» в Венгрии
- Reuters
По его словам, борьба с пандемией коронавируса стала новым направлением сотрудничества России и Венгрии.
«Знаю, что тестовые партии нашей вакцины «Спутник V» в Венгрии хорошо себя зарекомендовали. И мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области», — цитирует Лаврова РИА Новости.
22 января Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V».
Венгрия стала первым государством ЕС, которое зарегистрировало и официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.
В середине ноября Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы российской вакцины «Спутник V» для клинических исследований.