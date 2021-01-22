Лавров заявил о высокой оценке тестовых партий «Спутника V» в Венгрии

Тестовые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» хорошо зарекомендовали себя в Венгрии, отметил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

По его словам, борьба с пандемией коронавируса стала новым направлением сотрудничества России и Венгрии.

«Знаю, что тестовые партии нашей вакцины «Спутник V» в Венгрии хорошо себя зарекомендовали. И мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области», — цитирует Лаврова РИА Новости.

22 января Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V».

Венгрия стала первым государством ЕС, которое зарегистрировало и официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.

В середине ноября Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы российской вакцины «Спутник V» для клинических исследований.