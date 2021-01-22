Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался арест Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального. Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьёзной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями», — отмечается в сообщении.

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и главы Евросовета.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем... По просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг Навального», — говорится в сообщении.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель заявлений Запада о задержании Алексея Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.