Лавров прокомментировал реакцию Запада на задержание Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Запада на задержание Алексея Навального.

Как передаёт РИА Новости, с призывом об освобождении Навального выступили Госдеп США, а также ряд представителей ЕС.

«Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Глава МИД России рекомендовал западным политикам «не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов». Также Лавров посоветовал «играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем».

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.