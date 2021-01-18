Лавров прокомментировал реакцию Запада на задержание Навального
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, с призывом об освобождении Навального выступили Госдеп США, а также ряд представителей ЕС.
«Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.
Глава МИД России рекомендовал западным политикам «не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов». Также Лавров посоветовал «играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем».
17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.