В Совфеде и Госдуме прокомментировали заявление США по ДСНВ

Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до истечения срока его действия, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

«Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», — приводит РИА Новости слова Косачёва.

По его словам, даже если соглашение будет оформлено «только дипломатически», до ратификации оно может применяться на временной основе, как это предусмотрено российским законом о международных договорах.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию, заявил, что «в случае принятия решения сторонами о пролонгации (депутаты. — RT) готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте».

«Ещё раз повторю: сохранение Договора отвечает интересам глобальной ядерной безопасности и контроля над вооружениями», — сказал Слуцкий.

Ранее в Белом доме заявили, что власти США выступают за продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией на пять лет.

В российском МИД также отметили, что Россия выступает за продление ДСНВ.

Посол России в США Анатолий Антонов также заявил, что российская сторона открыта к диалогу с администрацией нового американского президента Джо Байдена по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).