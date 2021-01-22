WSJ назвала возможную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

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Причинами крушения самолёта Boeing 737-500 в Яванском море могли стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа её устранить. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные предварительного расследования.
WSJ назвала возможную причину крушения Boeing 737 в Индонезии
  • © REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

По информации издания, столкнувшись с отказом на одном из двух двигателей автомата тяги, пилоты не отключили систему, как положено по инструкции, а попытались восстановить её функционирование. Предположительно, это могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление лайнером.

Как отмечается в материале, такие воздушные суда могут безопасно лететь с одним двигателем, и пилотов обучают использовать эту возможность в различных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Индонезии завершили поисковую операцию в районе крушения Boeing.

Пассажирский самолёт индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9, следовавший из Джакарты в Понтианак, вскоре после взлёта разбился в Яванском море 9 января. На его борту находились более 60 человек.

Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади заявил, что лайнер во время взлёта проходил через грозовой фронт и попал в зону турбулентности.

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