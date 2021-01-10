Специалист заявил, что разбившийся в Индонезии Boeing попал в зону турбулентности

Разбившийся в Индонезии Boeing 737-524 во время взлёта проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Об этом рассказал представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

«Согласно данным со спутников, в 14:40 в радиусе 15 км от Ченкаренга были зафиксированы дождевые облака с температурой верхней границы в -70 °C, что указывает на высокую нестабильность, самолёт, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через него», — цитирует портал Detik специалиста.

Кроме того, он сообщил, что во время взлёта самолёта ливни сопровождались разрядами молний, а видимость составляла около 2 км.

При этом он добавил, что это условие подходит для взлёта или посадки.

Ранее были обнаружены чёрные ящики самолёта.

9 января Boeing 737-500, следовавший из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море. Как заявили в Индонезии, на его борту находились 65 человек.