В Индонезии завершили поисковую операцию в районе крушения Boeing

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Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади объявил о решении завершить поисковую операцию в Яванском море в районе крушения пассажирского лайнера Boeing 737-524.

«Сегодня последний день операции, мы завершаем поиски», — цитирует его новостной портал Detik.

12 января группа водолазов подняла со дна Яванского моря чёрный ящик разбившегося Boeing 737-524.

Boeing 737-524, следовавший из Джакарты в Понтианак, вскоре после взлёта разбился в Яванском море 9 января. На его борту находились 65 человек.

Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади заявил, что Boeing во время взлёта проходил через грозовой фронт и попал в зону турбулентности.

Подробности — в материале RT.

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