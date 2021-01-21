В Индонезии завершили поисковую операцию в районе крушения Boeing

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади объявил о решении завершить поисковую операцию в Яванском море в районе крушения пассажирского лайнера Boeing 737-524.

«Сегодня последний день операции, мы завершаем поиски», — цитирует его новостной портал Detik.

12 января группа водолазов подняла со дна Яванского моря чёрный ящик разбившегося Boeing 737-524.

Boeing 737-524, следовавший из Джакарты в Понтианак, вскоре после взлёта разбился в Яванском море 9 января. На его борту находились 65 человек.

Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади заявил, что Boeing во время взлёта проходил через грозовой фронт и попал в зону турбулентности.

Подробности — в материале RT.