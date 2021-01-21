WP: администрация Байдена намерена продлить СНВ-III на пять лет

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Администрация президента США Джо Байдена стремится к продлению договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией, пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
WP: администрация Байдена намерена продлить СНВ-III на пять лет
  • РИА Новости

Как пишет издание, при этом Байден исключает перезагрузку отношений с Россией.

«В работе с Россией мы также будем стремиться привлечь её к ответственности за безрассудные и агрессивные поступки, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — сказал собеседник газеты.

Он добавил, что СНВ-III отвечает интересам национальной безопасности Соединённых Штатов и имеет ещё больший смысл, когда отношения с Россией «являются конфронтационными».

Ранее Энтони Блинкен, занимающий пост госсекретаря США, высказался о возможности продления СНВ-III.

Он отметил, что этот вопрос будет решаться «практически сразу же после того, как Джозеф Байден займёт пост президента».

В российском МИД заявили, что Россия выступает за продление договора.

Крайний срок для продления договора истекает 5 февраля.

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