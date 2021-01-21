WP: администрация Байдена намерена продлить СНВ-III на пять лет
- РИА Новости
Как пишет издание, при этом Байден исключает перезагрузку отношений с Россией.
«В работе с Россией мы также будем стремиться привлечь её к ответственности за безрассудные и агрессивные поступки, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — сказал собеседник газеты.
Он добавил, что СНВ-III отвечает интересам национальной безопасности Соединённых Штатов и имеет ещё больший смысл, когда отношения с Россией «являются конфронтационными».
Ранее Энтони Блинкен, занимающий пост госсекретаря США, высказался о возможности продления СНВ-III.
Он отметил, что этот вопрос будет решаться «практически сразу же после того, как Джозеф Байден займёт пост президента».
В российском МИД заявили, что Россия выступает за продление договора.
Крайний срок для продления договора истекает 5 февраля.