Россия призвала США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке

Короткая ссылка
Россия призывает США в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь в российском генконсульстве в Нью-Йорке, которая отключена с 18 января. Как напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, многие граждане, которые обращаются в генконсульство, — это американцы.
Россия призвала США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке
  • РИА Новости

«В сложившейся ситуации Госдеп, который был официально уведомлён о неполадках, просто самоустранился от проблемы. Такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что американские дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стеснённых условиях и обстоятельствах. Ещё раз обращаемся к Вашингтону (чтобы там могли. — RT) предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», — сказала она во время брифинга.

Как добавила Захарова, в Москве надеются, что подобная история не является «приглашением к взаимности».

«Я уверена, у нас есть более интересные сферы для её проявления», — заключила дипломат.

20 января посольство России сообщило, что направило ноту в Госдеп из-за неполадок со связью в консульстве.

По словам консула генерального консульства Алексея Топольского, речь идёт о нескольких десятках телефонных линий, которые были отрезаны от связи единомоментно, а из-за этого у российской диаспоры, проживающей в консульском округе, «возникают огромные проблемы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить