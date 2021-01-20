Посольство России направило ноту в Госдеп из-за неполадок со связью в консульстве
- Reuters
Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.
В посольстве рассказали, что «обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи».
«Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», — говорится в сообщении.
Ранее консул генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что в российской дипмиссии в Нью-Йорке были отрезаны от связи несколько десятков телефонных линий, у российской диаспоры из-за этого возникают огромные проблемы.