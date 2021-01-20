Посольство России направило ноту в Госдеп из-за неполадок со связью в консульстве

В посольстве России в США сообщили, что в связи с отключением телефонной связи в Генеральном консульстве в Нью-Йорке «направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьёзно осложняющие работу загранучреждения».

Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

В посольстве рассказали, что «обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи».

«Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», — говорится в сообщении.

Ранее консул генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что в российской дипмиссии в Нью-Йорке были отрезаны от связи несколько десятков телефонных линий, у российской диаспоры из-за этого возникают огромные проблемы.