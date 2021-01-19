Консул сообщил о проблемах со связью в дипмиссии России в Нью-Йорке

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Консул генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в российской дипмиссии в Нью-Йорке были отрезаны от связи несколько десятков телефонных линий, у российской диаспоры из-за этого возникают огромные проблемы.
Консул сообщил о проблемах со связью в дипмиссии России в Нью-Йорке
  • Reuters

Топольский рассказал, что в генконсульстве в течение примерно двух суток полностью отсутствует городская телефонная связь.

«Речь идёт не об одной-двух-трёх, а о нескольких десятках телефонных линий, которые были, по сути, отрезаны от связи единомоментно», — сказал он.

По его словам, из-за этого возникают огромные проблемы у российской диаспоры, проживающей в консульском округе.

«Они не могут просто связаться с консульством, назначить дату визита в консульство по интересующим их вопросам», — цитирует его РИА Новости. 

Также у консульства нет возможности пользоваться связью по служебной необходимости.

Топольский добавил, что американская сторона пока не смогла устранить «некие технические проблемы», из-за которых отключена телефонная связь.

Ранее в генконсульстве России в Нью-Йорке отключили телефонные линии.

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