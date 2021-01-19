В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили телефонные линии

Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило, что американская сторона отключила в дипмиссии телефонные линии.

Об этом информирует ТАСС.

«Практически полностью отключены все городские телефонные линии, а их много», — заявили в генконсульстве.

Также у дипломатов периодически появляются проблемы с доступом в интернет.

В дипмиссии отметили, что ранее такой ситуации не возникало.

Госдеп США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге.