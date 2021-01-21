Байден уведомил Генсека ООН о возвращении США в ВОЗ

Президент США Джо Байден направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо, в котором сообщил о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Этим письмом правительство Соединенных Штатов отзывает письмо от 6 июля 2020 года, в котором говорилось, что правительство Соединённых Штатов намерено выйти из Всемирной организации здравоохранения начиная с 6 июля 2021», — отмечается в сообщении.

В письме также говорится, что США намерены остаться членом ВОЗ.

Также Байден заявил о намерении США принимать полноценное участие в борьбе с угрозами глобальному здоровью и выполнять роль мирового лидера в данном вопросе.

Ранее Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.