Байден уведомил Генсека ООН о возвращении США в ВОЗ

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Президент США Джо Байден направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо, в котором сообщил о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Этим письмом правительство Соединенных Штатов отзывает письмо от 6 июля 2020 года, в котором говорилось, что правительство Соединённых Штатов намерено выйти из Всемирной организации здравоохранения начиная с 6 июля 2021», — отмечается в сообщении.

В письме также говорится, что США намерены остаться членом ВОЗ.

Также Байден заявил о намерении США принимать полноценное участие в борьбе с угрозами глобальному здоровью и выполнять роль мирового лидера в данном вопросе.

Ранее Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

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