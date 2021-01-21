Генсек ООН приветствовал указы Байдена о ВОЗ и соглашении по климату
- Reuters
«Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о возобновлении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.
Гутерреш отметил, что поддержка ВОЗ абсолютно необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Также он заявил, что тепло приветствует шаги Байдена по возвращению в Парижское соглашение по климату и «присоединению к растущей коалиции правительств, городов, штатов, предприятий и людей, борющихся с климатическим кризисом».
Ранее Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и соглашение по климату.