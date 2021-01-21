Генсек ООН приветствовал указы Байдена о ВОЗ и соглашении по климату

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует подписание президентом США Джо Байденом указов о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.
Генсек ООН приветствовал указы Байдена о ВОЗ и соглашении по климату
  • Reuters

«Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о возобновлении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Гутерреш отметил, что поддержка ВОЗ абсолютно необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также он заявил, что тепло приветствует шаги Байдена по возвращению в Парижское соглашение по климату и «присоединению к растущей коалиции правительств, городов, штатов, предприятий и людей, борющихся с климатическим кризисом».

Ранее Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и соглашение по климату.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить