Генсек ООН приветствовал указы Байдена о ВОЗ и соглашении по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует подписание президентом США Джо Байденом указов о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

«Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о возобновлении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Гутерреш отметил, что поддержка ВОЗ абсолютно необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также он заявил, что тепло приветствует шаги Байдена по возвращению в Парижское соглашение по климату и «присоединению к растущей коалиции правительств, городов, штатов, предприятий и людей, борющихся с климатическим кризисом».

Ранее Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и соглашение по климату.