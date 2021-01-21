В Японии планируют приобрести более 300 млн доз вакцины от COVID-19
- Reuters
«Вчера мы подписали контракт с компанией Pfizer. Таким образом, мы сможем обеспечить поставки в общей сложности 310 млн доз вакцины от коронавируса», — цитирует ТАСС японского премьера.
Ранее власти Японии включили ещё семь префектур в зону действия режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
К тому же сообщалось, что у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР.