В Японии планируют приобрести более 300 млн доз вакцины от COVID-19

Япония обеспечит поставки в общей сложности 310 млн доз вакцины от коронавируса для вакцинации жителей страны, которая должна начаться в конце февраля. Об этом заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

«Вчера мы подписали контракт с компанией Pfizer. Таким образом, мы сможем обеспечить поставки в общей сложности 310 млн доз вакцины от коронавируса», — цитирует ТАСС японского премьера.

Ранее власти Японии включили ещё семь префектур в зону действия режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

К тому же сообщалось, что у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР.