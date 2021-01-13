В Японии включили ещё семь префектур в зону режима ЧС из-за COVID-19

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Власти Японии включили ещё семь префектур в зону действия режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Kyodo.
В Японии включили ещё семь префектур в зону режима ЧС из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом на заседании правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса объявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

В число попавших под ограничительные меры префектур вошли Осака, Хёго, Киото, Гифу, Айти, Фукуока и Тотиги.

Ограничения будут действовать до 7 февраля.

Таким образом, в зону действия режима ЧС из-за коронавируса вошли 11 из 47 префектур Японии.

7 января в Японии ввели режим ЧС в Токийском столичном округе и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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