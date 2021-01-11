Kyodo: в Японии расширят зону действия режима ЧС из-за COVID-19

Правительство Японии намерено расширить зону действия режима чрезвычайной ситуации, который был введён из-за коронавируса.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что в зону ЧС включат три западные префектуры — Осаку, Хёго и Киото.

Отмечается, что власти страны таким образом учли соответствующие просьбы губернаторов этих регионов.

Ранее сообщалось, что власти Японии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токийском столичном округе и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама из-за распространения коронавирусной инфекции.