Kyodo: в Японии расширят зону действия режима ЧС из-за COVID-19

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Правительство Японии намерено расширить зону действия режима чрезвычайной ситуации, который был введён из-за коронавируса.
Kyodo: в Японии расширят зону действия режима ЧС из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что в зону ЧС включат три западные префектуры — Осаку, Хёго и Киото.

Отмечается, что власти страны таким образом учли соответствующие просьбы губернаторов этих регионов.

Ранее сообщалось, что власти Японии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токийском столичном округе и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама из-за распространения коронавирусной инфекции.

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