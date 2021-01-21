В Белом доме анонсировали переговоры Байдена с союзниками по Ирану

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен провести переговоры с союзниками на тему Ирана.
В Белом доме анонсировали переговоры Байдена с союзниками по Ирану
  • Reuters

«Президент ясно дал понять, что он считает, что с помощью дипломатии Соединённые Штаты стремятся продлить и усилить ядерные ограничения для Ирана и решить другие проблемы, вызывающие озабоченность», — приводит слова Псаки РИА Новости.

Она отметила, что в администрации США ожидают «разговоров с союзниками  и партнёрами».

Псаки уточнила что в Вашингтоне ожидают, что ситуация вокруг Ирана будет частью дискуссий.

В начале января Соединённые Штаты внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из которых связано с производством стали.

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