В Белом доме анонсировали переговоры Байдена с союзниками по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен провести переговоры с союзниками на тему Ирана.

«Президент ясно дал понять, что он считает, что с помощью дипломатии Соединённые Штаты стремятся продлить и усилить ядерные ограничения для Ирана и решить другие проблемы, вызывающие озабоченность», — приводит слова Псаки РИА Новости.

Она отметила, что в администрации США ожидают «разговоров с союзниками и партнёрами».

Псаки уточнила что в Вашингтоне ожидают, что ситуация вокруг Ирана будет частью дискуссий.

В начале января Соединённые Штаты внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из которых связано с производством стали.