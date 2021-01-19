Иран ввёл санкции против Трампа и Помпео

Иран внёс действующего президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских чиновников в санкционный список. Об этом сообщил иранский МИД.

Как передаёт РИА Новости, под санкции, в частности, попали госсекретарь США Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, и. о. министра обороны США Кристофер Миллер, глава ЦРУ Джина Хаспел, экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Санкции связаны с «террористическими действиями США в регионе», поддержкой терроризма и созданием угроз против безопасности в мире, заявили в ведомстве.

В начале января Соединённые Штаты внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из которых связано с производством стали.