Иран ввёл санкции против Трампа и Помпео

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Иран внёс действующего президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских чиновников в санкционный список. Об этом сообщил иранский МИД.
Иран ввёл санкции против Трампа и Помпео
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, под санкции, в частности, попали госсекретарь США Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, и. о. министра обороны США Кристофер Миллер, глава ЦРУ Джина Хаспел, экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Санкции связаны с «террористическими действиями США в регионе», поддержкой терроризма и созданием угроз против безопасности в мире, заявили в ведомстве.

В начале января Соединённые Штаты внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из которых связано с производством стали.

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