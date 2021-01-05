США расширили антииранские санкции

США внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из них связано с производством стали.

Санкционный список опубликован на сайте Минфина США.

В списке 13 иранских предприятий, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая.



В частности, это Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex, Khazar Steel Co., Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel и другие.

Также санкции введены против одного гражданина Ирана.

Ранее в МИД России заявили, что возобновление Ираном обогащения урана до 20% является отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СПВД), но первопричина таких отклонений — действия США.