CNN: Трамп оставил Байдену записку на рабочем столе

Завершающий президентский срок Дональд Трамп оставил записку своему преемнику на посту главы государства Джо Байдену. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Как отмечает телеканал, содержание записки не раскрывается.

Послание президента своему преемнику стало традицией в день инаугурации нового президента США. Как правило, записку оставляют на столе в Овальном кабинете, чтобы новый глава государства смог прочитать её при первом посещении кабинета.

Ранее Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом. Уходящий с поста Трамп пообещал своим сторонникам, что вернётся «в том или ином виде», а также пожелал удачи новой администрации.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск).