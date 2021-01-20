CNN: Трамп оставил Байдену записку на рабочем столе

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Завершающий президентский срок Дональд Трамп оставил записку своему преемнику на посту главы государства Джо Байдену. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
CNN: Трамп оставил Байдену записку на рабочем столе
  • Reuters

Как отмечает телеканал, содержание записки не раскрывается.

Послание президента своему преемнику стало традицией в день инаугурации нового президента США. Как правило, записку оставляют на столе в Овальном кабинете, чтобы новый глава государства смог прочитать её при первом посещении кабинета.

Ранее Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом. Уходящий с поста Трамп пообещал своим сторонникам, что вернётся «в том или ином виде», а также пожелал удачи новой администрации.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск).

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