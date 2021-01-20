CNN: Трамп оставил Байдену записку на рабочем столе
- Reuters
Как отмечает телеканал, содержание записки не раскрывается.
Послание президента своему преемнику стало традицией в день инаугурации нового президента США. Как правило, записку оставляют на столе в Овальном кабинете, чтобы новый глава государства смог прочитать её при первом посещении кабинета.
Ранее Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом. Уходящий с поста Трамп пообещал своим сторонникам, что вернётся «в том или ином виде», а также пожелал удачи новой администрации.
Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск).