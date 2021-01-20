Трамп вместе с супругой покинули Белый дом и отправились во Флориду

Завершающий свой президентский срок Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом. Как сообщает Associated Press, Трамп не будет посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена, вместо этого он направится во Флориду.

Как пишет агентство, Трамп станет первым президентом США в современной истории, который бойкотирует инаугурацию своего преемника.

President Trump and Melania depart the White House pic.twitter.com/jk6AK3QNi8 — Axios (@axios) January 20, 2021

В своей прощальной речи Дональд Трамп признал приход администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что он «горд быть первым президентом США за десятилетия, который не начал никаких новых войн».

Согласно расписанию Байдена, избранный президент в компании своей супруги Джилл и избранного вице-президента Камалы Харрис посетит службу в католическом соборе Святого Матфея в Вашингтоне.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск).