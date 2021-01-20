Трамп вместе с супругой покинули Белый дом и отправились во Флориду
- Reuters
Как пишет агентство, Трамп станет первым президентом США в современной истории, который бойкотирует инаугурацию своего преемника.
President Trump and Melania depart the White House pic.twitter.com/jk6AK3QNi8— Axios (@axios) January 20, 2021
В своей прощальной речи Дональд Трамп признал приход администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что он «горд быть первым президентом США за десятилетия, который не начал никаких новых войн».
Согласно расписанию Байдена, избранный президент в компании своей супруги Джилл и избранного вице-президента Камалы Харрис посетит службу в католическом соборе Святого Матфея в Вашингтоне.
Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск).