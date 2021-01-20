Трамп вместе с супругой покинули Белый дом и отправились во Флориду

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Завершающий свой президентский срок Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом. Как сообщает Associated Press, Трамп не будет посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена, вместо этого он направится во Флориду.
Трамп вместе с супругой покинули Белый дом и отправились во Флориду
  • Reuters

Как пишет агентство, Трамп станет первым президентом США в современной истории, который бойкотирует инаугурацию своего преемника.

В своей прощальной речи Дональд Трамп признал приход администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что он «горд быть первым президентом США за десятилетия, который не начал никаких новых войн».

Согласно расписанию Байдена, избранный президент в компании своей супруги Джилл и избранного вице-президента Камалы Харрис посетит службу в католическом соборе Святого Матфея в Вашингтоне.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск).

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