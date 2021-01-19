Трамп обратился с прощальной речью к гражданам США

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов.

Об этом сообщает CBS News.

«На этой неделе мы проведём инаугурацию новой администрации, и я молюсь за её успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — приводятся слова Трампа.

Он также заявил, что политическое движение, которое он начал, «ещё только набирает обороты».

«Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это нападение на всё, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть», — отмечается в прощальном заявлении действующего лидера США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что он «горд быть первым президентом США за десятилетия, который не начал никаких новых войн».

Ранее сообщалось, что Трамп записал прощальное видеообращение перед уходом с поста, в котором рассказал о своих достижениях за четыре года у власти.