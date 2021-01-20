Трамп пообещал сторонникам вернуться «в том или ином виде»

Уходящий с поста президента США Дональд Трамп перед тем, как покинуть Вашингтон, пообещал своим сторонникам, что вернётся «в том или ином виде».

«Я всегда буду бороться за вас. Я буду смотреть и слушать... Будущее этой страны ещё никогда не было таким хорошим. Желаю новой администрации большой удачи и большого успеха», — сказал Трамп во время выступления.

Он выразил надежду на то, что новая администрация добьётся больших успехов, потому что «у них есть основа».

«Мы любим вас. Мы вернёмся в том или ином виде. Уходя, я благодарю вице-президента Майка Пенса и Карен (вторую леди США. — RT). Я хочу поблагодарить конгресс, мы хорошо поработали с конгрессом, по крайней мере с некоторыми элементами конгресса... Пусть у вас всё будет хорошо, скоро увидимся», — сказал завершающий свой президентский срок Трамп. Его выступление транслировал телеканал CNN.

JUST IN: In his closing remarks as President, Donald Trump wished the incoming administration “great luck,” but said “we will be back in some form.” https://t.co/pylyIzv6mmpic.twitter.com/BrnDeMMCMn — CNN (@CNN) January 20, 2021

Ранее Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск).