Пелоси назвала Трампа «соучастником преступлений» у Капитолия

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что покидающий пост президента Дональд Трамп стал «соучастником преступлений», которые произошли 6 января во время беспорядков протестующих у здания Капитолия.
Пелоси назвала Трампа «соучастником преступлений» у Капитолия
  • Reuters

В беседе с MSNBC Пелоси отметила, что протестующие «использовали его (Трампа. — RT) слова, чтобы прийти сюда».

«Когда мы говорим о некоторых наших коллегах, которые сотрудничали… они могли бы стать соучастниками преступления. И в некоторых случаях этим преступлением было убийство. И этот президент — соучастник этого преступления, потому что он спровоцировал восстание, которое повлекло смерти и разрушения», — сказала спикер палаты представителей.

Как пишет Politico, в Белом доме пока не прокомментировали слова Пелоси.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

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