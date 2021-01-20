Пелоси назвала Трампа «соучастником преступлений» у Капитолия

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что покидающий пост президента Дональд Трамп стал «соучастником преступлений», которые произошли 6 января во время беспорядков протестующих у здания Капитолия.

В беседе с MSNBC Пелоси отметила, что протестующие «использовали его (Трампа. — RT) слова, чтобы прийти сюда».

«Когда мы говорим о некоторых наших коллегах, которые сотрудничали… они могли бы стать соучастниками преступления. И в некоторых случаях этим преступлением было убийство. И этот президент — соучастник этого преступления, потому что он спровоцировал восстание, которое повлекло смерти и разрушения», — сказала спикер палаты представителей.

NEW: @SpeakerPelosi says President Trump is an "accessory" to murder after the Jan. 6 Capitol insurrection, which led to the deaths of five people. pic.twitter.com/TiE8lmWZ99 — Evan Semones (@evansemones) January 20, 2021

Как пишет Politico, в Белом доме пока не прокомментировали слова Пелоси.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.