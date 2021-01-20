Военный эксперт оценил заявление Блинкена по ДСНВ

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена касательно договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Козин подчеркнул, что новая администрация США пока не изложила условия продления договора. По словам специалиста, она может повторить те предварительные условия, которые выдвигала уходящая администрация Дональда Трампа и которые оказались для России «полностью неприемлемыми».

«Нужны конкретные детали, причём детали, которые уважают интересы Российской федерации в области национальной обороны и безопасности. Будем ждать, что он (Джозеф Байден. — RT) или его уполномоченные представители выскажутся по данному вопросу», — отметил эксперт.

Козин пояснил, что договор СНВ-III важен для укрепления международной безопасности и стратегической стабильности, особенно в сфере ядерных вооружений.

«Но только в том случае, если он будет в дальнейшем скрупулёзно и в полном объёме выполняться новой американской администрацией», — заключил он.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен высказался о возможности продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Он отметил, что этот вопрос будет решаться «практически сразу же после того, как Джозеф Байден займёт пост президента».

В декабре после пресс-конференции президента России Владимира Путина, который напомнил о готовности Москвы работать над соглашением, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон «пять раз предлагал, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку по заморозке/продлению».

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова договариваться с США о сокращении стратегических наступательных вооружений, но подписывать акты о капитуляции не намерена.