В Совфеде оценили санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Конкретно эти санкции никак не могут повлиять (на процесс строительства газопровода. — RT), потому что это всё было ожидаемо. Именно поэтому эти суда («Фортуна» и судно «Максим Горький», которые подпали под санкции. — RT) были приобретены, чтобы противодействовать санкционной политике США», — заявил Цеков.

Он напомнил, что «Северный поток — 2» также имеет поддержку ряда стран Евросоюза.

«Мы посмотрим, что новое они (США. — RT) придумают, хотя, мне кажется, все уже понимают, что не только мы заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» был достроен, а и европейцы. Будем надеяться, что общими усилиями «Северный поток — 2» будет достроен», — отметил сенатор.

Ранее американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении «Фортуны», а также владеющей ею компании «КВТ-Рус».