В Кремле прокомментировали нынешнюю ситуацию в США

В США наблюдаются проблемы с волеизъявлением и прозрачностью избирательной системы, которые привели к серьёзной дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Америке действительно налицо проблемы: и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом», — заявил он.

Песков уточнил, что эти проблемы привели «к таким крайним выражениям», которые с тревогой наблюдали Россия и международные партнёры.

«Мы можем просто констатировать наличие этих проблем, вряд ли кто-то может это отрицать, вместе с тем от оценок мы воздержимся», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал текущую ситуацию в США.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.