Десятки вооружённых американцев собрались у парламента в Мичигане

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Десятки вооружённых американцев собрались у Капитолия в штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал MSNBC.
Десятки вооружённых американцев собрались у парламента в Мичигане
  • Reuters
  • © Rebecca Cook

Отмечается, что некоторые из собравшихся у парламента граждан в столице Мичигана городе Лансинге открыто носят огнестрельное оружие и боеприпасы.

По оценке репортёра, на данный момент у Капитолия собрались «несколько десятков человек».

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США допустило возможность проявления насилия на митингах в преддверии инаугурации Джо Байдена.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В ходе беспорядков погибли пять человек.

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