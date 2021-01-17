Десятки вооружённых американцев собрались у парламента в Мичигане
- Reuters
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Отмечается, что некоторые из собравшихся у парламента граждан в столице Мичигана городе Лансинге открыто носят огнестрельное оружие и боеприпасы.
По оценке репортёра, на данный момент у Капитолия собрались «несколько десятков человек».
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США допустило возможность проявления насилия на митингах в преддверии инаугурации Джо Байдена.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В ходе беспорядков погибли пять человек.