МИД Украины прокомментировал крушение сухогруза у берегов Турции
- РИА Новости
«У берегов Турции затонуло судно Arvin с десятью украинцами и двумя иностранцами на борту. Шесть человек спасены, двое погибли», — написал он в Twitter.
Николенко также рассказал, что продолжается операция по поиску четырёх моряков.
Он добавил, что украинские консулы направились в турецкий порт Бартын для предоставления консульской помощи.
17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.
Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.