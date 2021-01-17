МИД Украины прокомментировал крушение сухогруза у берегов Турции

На затонувшем в Чёрном море у берегов Турции судне Arvin находились десять украинских граждан. Об этом в своём Twitter сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«У берегов Турции затонуло судно Arvin с десятью украинцами и двумя иностранцами на борту. Шесть человек спасены, двое погибли», — написал он в Twitter.

Николенко также рассказал, что продолжается операция по поиску четырёх моряков.

Он добавил, что украинские консулы направились в турецкий порт Бартын для предоставления консульской помощи.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.