NBC: ФБР изучает версию об иностранной поддержке протестов в конгрессе

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проверяет получение ключевыми группами ультраправого движения платежа в размере $500 тыс. в биткоинах незадолго до беспорядков в здании конгресса 6 января, передаёт NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, факт платежа подтверждён компанией, которая анализирует криптовалютные переводы.

Как сообщил бывший сотрудник бюро, ФБР проверяет, могут ли быть замешаны в этом иностранные правительства, организации или частные лица.

Источники в то же время сообщают, что платёж был отправлен гражданином Франции.

Ранее сообщалось, что около 100 уголовных дел заведено в связи с беспорядками в Вашингтоне. Задержаны более 100 человек, определено свыше 270 подозреваемых.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.