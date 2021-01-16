В Дании выявили южноафриканский штамм коронавируса

Медики в Дании выявили первый случай штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР.

Об этом сообщает датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Первый случай ещё одного варианта COVID-19 был обнаружен в Дании. Это вариант вируса B.1.351/501Y, который изначально был обнаружен в Южной Африке», — отмечается в пресс-релизе.

В Дании данный штамм зарегистрирован на острове Зеландия.

Предполагается, что в королевство он завезён из Дубая.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил возможность наличия в России своего штамма коронавируса.