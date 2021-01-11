Гинцбург оценил возможность наличия в России своего штамма коронавируса

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность того, что в России может существовать свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании.
Гинцбург оценил возможность наличия в России своего штамма коронавируса
  • Reuters

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Ждём с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с изменёнными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — сказал он.

Вместе с этим Гинцбург добавил, что пока какого-либо российского штамма коронавируса обнаружить не удалось, это может быть связано с тем, что в России секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее выявили в Великобритании, зафиксировали в России в конце 2020 года.

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