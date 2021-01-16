В Европе призвали Иран отказаться от производства урана

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Великобритания, Германия и Франция призвали Иран прекратить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана.
В Европе призвали Иран отказаться от производства урана
  • РИА Новости

Совместное заявление трёх стран опубликовано британским внешнеполитическим ведомством.

«Мы, правительства Франции, Германии и Соединённого Королевства, глубоко озабочены заявлением Ирана о том, что страна готовится производить металлический уран», — говорится в заявлении.

Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран приостановить эту деятельность и незамедлительно вернуться к исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.

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