Эксперт прокомментировал избрание Лашета лидером ХДС Германии

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT избрание премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета новым главой Христианско-демократического союза Германии во втором туре голосования на съезде партии.

«Для меня это было несколько неожиданно, я лично ставил, скорее, на победу Рётгена либо Мерца. Что может измениться? Для этого Лашет должен стать канцлером, чтобы он мог реально влиять на какие-то изменения. Соответственно, что можно ожидать: давайте дождёмся осени 2021 года, когда будут выборы в бундестаг. Новые лица — это плюс для партии Меркель, потому что от Меркель избиратели устали. Такая рокировка может в краткосрочной перспективе сыграть на пользу Христианско-демократическому союзу», — отметил Камкин.

По словам эксперта, стоит добавить, что сейчас рейтинг ХДС «немного подправился» по сравнению предыдущими выборами за счёт достаточно активных действий и позитивного освещения в СМИ.

«В целом можно сказать, что к осени ХДС может выправить свои позиции. Тогда коалиция будет создаваться на базе ХДС. И при такой ситуации у Лашета есть шансы быть избранным канцлером», — заявил аналитик.

По мнению специалиста, что касается германо-российских отношений, то сильных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону ожидать не стоит.

«Внешнеполитический курс ХДС достаточно гомогенный... Будем ожидать достаточно стабильного продолжения, порой сложного, но всё-таки диалога. Определённая преемственность курса Меркель, я думаю, всё-таки будет. Учитывая то, что ХДС — это партия трансатлантического толка и многие основополагающие вопросы она, конечно, сверяет со своими американскими союзниками», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Лашет был избран новым главой Христианско-демократического союза Германии во втором туре голосования на съезде партии.

Во втором туре, наряду с Лашетом, участвовал бизнес-лоббист Фридрих Мерц, бывший глава парламентской фракции.

Лашет получил 521 голос поддержки, в то время как Мерц — 466.

При этом в первом туре Лашет набрал 380 голосов, а Мерца поддержали 385 человек.

Глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген с 224 голосами выбыл из борьбы за пост главы ХДС после первого тура.