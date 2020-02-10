Глава ХДС заявила об отказе выдвигать кандидатуру на пост канцлера ФРГ

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигаться в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ на выборах в 2021 году.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным источников, она также намерена уйти с поста председателя партии.

Заявления были сделаны на фоне того, что в среду, 5 февраля, парламент Тюрингии избрал Томаса Кеммериха из СвДП главой регионального правительства. За кандидатуру Кеммериха отдали голоса депутаты СвДП, а также консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) и правые из «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила Аннегрет Крамп-Карренбауэр за работу на посту главы ХДС и попросила её остаться министром обороны страны.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем Христианско-демократического союза вместо Меркель в конце 2018 года.