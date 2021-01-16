Лашет избран новым председателем ХДС Германии

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Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет избран новым главой Христианско-демократического союза Германии во втором туре голосования на съезде партии.
Лашет избран новым председателем ХДС Германии
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал N-TV.

Во втором туре наряду с Лашетом участвовал бизнес-лоббист, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц.

Лашет получил 521 голос поддержки, в то время как Мерц — 466.

При этом в первом туре Лашет набрал 380 голосов, а Мерца поддержали 385 человек.

Глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген с 224 голосами выбыл из борьбы за пост главы ХДС после первого тура.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники писал, что глава Минздрава Германии Йенс Шпан может побороться за пост канцлера ФРГ, хотя он и поддержал кандидатуру Лашета на пост председателя ХДС.

В феврале 2020 года нынешний лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила об отказе выдвигать кандидатуру на пост канцлера.

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