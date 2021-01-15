МИД России прокомментировал ситуацию вокруг подаренной Лаврову иконы

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Некоторые СМИ Боснии и Герцеговины и других стран безосновательно спекулируют вокруг темы подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову иконы для сведения политических счётов внутри БиГ и дискредитации Москвы, заявили в МИД России.
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг подаренной Лаврову иконы
  • РИА Новости

«Несмотря на то что российская сторона по дипломатическим каналам вернула икону дарителям для уточнения её происхождения, в медийном пространстве БиГ и ряда других стран продолжают распространяться бездоказательные спекуляции о судьбе иконы, бросающие тень на Россию... ангажированные масс-медиа манипулируют данным сюжетом для сведения политических счётов внутри БиГ и для дискредитации нашей страны в глазах своей аудитории», — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что пока не предъявлено доказательств незаконности приобретения иконы её последним владельцем и не выдано официального заключения прокуратурой БиГ о принадлежности иконы.

Тем не менее, как отметили в ведомстве, некоторые СМИ стремятся «везде и во всём искать «руку Кремля» и использовать любой повод для усиления антироссийской пропаганды.

Ранее на Украине возбудили дело о незаконном вывозе подаренной Лаврову иконы.

14 декабря Лавров посетил Восточное Сараево, где ему подарили 300-летнюю православную икону, которая якобы была «найдена в Луганске».

16 декабря посольство Украины направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины, назвав икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовав объяснить её происхождение. 

В конце декабря МИД России передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины.

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