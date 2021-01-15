На Украине возбудили дело о незаконном вывозе подаренной Лаврову иконы

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о незаконном вывозе иконы, которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Восточном Сараеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу о незаконном вывозе. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в её скорейшем возвращении на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Как добавили в Киева, «то, что икона происходит с украинской территории, — это неоспоримый факт».

В конце декабря МИД России передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины.

14 декабря Лавров посетил Восточное Сараево, где ему подарили 300-летнюю православную икону, которая якобы была «найдена в Луганске».

16 декабря посольство Украины направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины, назвав икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовав объяснить её происхождение.