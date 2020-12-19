Россия вернёт в Боснию и Герцеговину подаренную Лаврову икону

Министерство иностранных дел России сообщило, что икона, которая была подарена главе российского МИД Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), будет возвращена дарителям для уточнения её истории.

Об этом информирует РИА Новости.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения её истории по линии Интерпола», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным агентства, в прошлый понедельник Лавров посетил Восточное Сараево. Там член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ему 300-летнюю православную икону, которая якобы была «найдена в Луганске».

16 декабря посольство Украины направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины, назвав икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовав объяснить её происхождение.

После этого прокуратура БиГ сообщила, что проверит информацию об иконе.