Россия вернёт в Боснию и Герцеговину подаренную Лаврову икону

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Министерство иностранных дел России сообщило, что икона, которая была подарена главе российского МИД Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), будет возвращена дарителям для уточнения её истории.
Россия вернёт в Боснию и Герцеговину подаренную Лаврову икону
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения её истории по линии Интерпола», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным агентства, в прошлый понедельник Лавров посетил Восточное Сараево. Там член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ему 300-летнюю православную икону, которая якобы была «найдена в Луганске».

16 декабря посольство Украины направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины, назвав икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовав объяснить её происхождение. 

После этого прокуратура БиГ сообщила, что проверит информацию об иконе.

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