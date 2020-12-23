МИД передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины

Российская сторона передала икону, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на внешнеполитическое ведомство России.

«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнёрам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — заявили в МИД.

Ранее член президиума БиГ Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю православную икону, которая якобы была «найдена в Луганске».

16 декабря украинское посольство направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины, назвав икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовав объяснить её происхождение.

После этого прокуратура БиГ сообщила, что проверит информацию об иконе.

В МИД России заявили, что вернут икону Боснии и Герцеговине для уточнения её истории по линии Интерпола.