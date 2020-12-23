МИД передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на внешнеполитическое ведомство России.
«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнёрам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — заявили в МИД.
Ранее член президиума БиГ Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю православную икону, которая якобы была «найдена в Луганске».
16 декабря украинское посольство направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины, назвав икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовав объяснить её происхождение.
После этого прокуратура БиГ сообщила, что проверит информацию об иконе.
В МИД России заявили, что вернут икону Боснии и Герцеговине для уточнения её истории по линии Интерпола.