МИД передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины

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Российская сторона передала икону, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
МИД передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на внешнеполитическое ведомство России.

«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнёрам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — заявили в МИД.

Ранее член президиума БиГ Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю православную икону, которая якобы была «найдена в Луганске».

16 декабря украинское посольство направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины, назвав икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовав объяснить её происхождение. 

После этого прокуратура БиГ сообщила, что проверит информацию об иконе. 

В МИД России заявили, что вернут икону Боснии и Герцеговине для уточнения её истории по линии Интерпола.

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