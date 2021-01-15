Финляндия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией и ЮАР

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Финляндия продлила приостановку пассажирского авиасообщения с Великобританией, Ирландией и ЮАР до 25 января из-за выявления там новых штаммов коронавируса
Финляндия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией и ЮАР
  • РИА Новости

«Агентство на основании заявления финского Национального института здравоохранения и социального развития приняло решение продлить прекращение пассажирских авиаперевозок в Финляндию из Великобритании, Ирландии и ЮАР до 25 января», — приводит ТАСС сообщение Агентства транспорта и коммуникаций Финляндии.

Медики в Финляндии зарегистрировали уже в общей сложности 61 случай инфицирования новыми штаммами коронавируса из Великобритании и ЮАР.

Ранее Великобритания ограничила авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией и Кабо-Верде после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса.

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