Финляндия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией и ЮАР

Финляндия продлила приостановку пассажирского авиасообщения с Великобританией, Ирландией и ЮАР до 25 января из-за выявления там новых штаммов коронавируса

«Агентство на основании заявления финского Национального института здравоохранения и социального развития приняло решение продлить прекращение пассажирских авиаперевозок в Финляндию из Великобритании, Ирландии и ЮАР до 25 января», — приводит ТАСС сообщение Агентства транспорта и коммуникаций Финляндии.

Медики в Финляндии зарегистрировали уже в общей сложности 61 случай инфицирования новыми штаммами коронавируса из Великобритании и ЮАР.

Ранее Великобритания ограничила авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией и Кабо-Верде после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса.