Британия ограничила воздушное сообщение с Южной Америкой

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Великобритания ограничила авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией и Кабо-Верде после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса.
Британия ограничила воздушное сообщение с Южной Америкой
  • РИА Новости

«Я принял срочное решение ввести запрет на прибытие из Аргентины, Бразилии, Боливии, Кабо-Верде, Чили, Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гайаны, Панамы, Парагвая, Перу, Суринама, Уругвая и Венесуэлы с 04:00 15 января в связи с обнаружением нового варианта (коронавируса) в Бразилии», — написал министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Он добавил, что «поездки из Португалии в Великобританию будут также приостановлены ввиду тесных транспортных связей этой страны с Бразилией».

Министр уточнил, что «в случае с Португалией будут сделаны исключения для перевозчиков необходимых товаров».

Ранее сообщалось, что в Британии сделано 3 млн прививок от коронавируса.

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