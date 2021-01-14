Британия ограничила воздушное сообщение с Южной Америкой
- РИА Новости
«Я принял срочное решение ввести запрет на прибытие из Аргентины, Бразилии, Боливии, Кабо-Верде, Чили, Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гайаны, Панамы, Парагвая, Перу, Суринама, Уругвая и Венесуэлы с 04:00 15 января в связи с обнаружением нового варианта (коронавируса) в Бразилии», — написал министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.
Он добавил, что «поездки из Португалии в Великобританию будут также приостановлены ввиду тесных транспортных связей этой страны с Бразилией».
Министр уточнил, что «в случае с Португалией будут сделаны исключения для перевозчиков необходимых товаров».
Ранее сообщалось, что в Британии сделано 3 млн прививок от коронавируса.