В Британии сделано 3 млн прививок от коронавируса

В Великобритании сделано 3 млн прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок.

«Я рад, что на данный момент сделано 3 млн прививок. Мы расширяем нашу программу вакцинации по Великобритании», — написал он в Twitter.

Ранее Хэнкок рассказал, что в настоящее время власти Британии вакцинируют около 200 тыс. человек в день и стремятся дойти до 2 млн вакцинаций в неделю.

9 января число выявленных случаев коронавируса в Великобритании превысило 3 млн, за день до этого в Лондоне была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с угрозой переполнения больниц.