Министр здравоохранения рассказал о темпах вакцинации в Британии

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что в настоящее время власти вакцинируют около 200 тыс. человек в день и стремятся дойти до 2 млн вакцинаций в неделю.

Об этом он сообщил в интервью Sky News.

Также в беседе с телеканалом Хэнкок выразил готовность поддержать полицию по вопросу штрафов в размере £200 за нарушение правил карантина в стране.

9 января число выявленных случаев коронавируса в Британии превысило 3 млн, за день до этого в Лондоне была объявлена чрезвычайная ситуации в связи с угрозой переполнения больниц.

В рамках вакцинации королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавируса.