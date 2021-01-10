Министр здравоохранения рассказал о темпах вакцинации в Британии
- Reuters
Об этом он сообщил в интервью Sky News.
Также в беседе с телеканалом Хэнкок выразил готовность поддержать полицию по вопросу штрафов в размере £200 за нарушение правил карантина в стране.
9 января число выявленных случаев коронавируса в Британии превысило 3 млн, за день до этого в Лондоне была объявлена чрезвычайная ситуации в связи с угрозой переполнения больниц.
В рамках вакцинации королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавируса.