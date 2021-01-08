В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

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Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса.
В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
  • Reuters

«Я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создаёт вирус для нашего города, привела к точке кризиса», — написал Хан в Twitter.

По его словам, каждый тридцатый житель города сейчас болеет COVID-19.

Как отметил Хан, если немедленно не предпринять меры, служба здравоохранения может «перегреться», что приведёт к ещё большему числу смертей.

Днём ранее в Великобритании за сутки выявили более 52 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В декабре 2020 года власти сообщили об обнаружении в стране новой разновидности вируса.

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