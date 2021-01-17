Минюст США намерен изучить феномен «внутренней радикализации» американцев

Министерство юстиции Соединённых Штатов намерено выделить до $8 млн на реализацию программы, направленной на изучение феномена «внутренней радикализации» населения страны. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как уточняется в документе, ведомство приглашает потенциальных подрядчиков к участию в «исследовательско-аналитической работе», курировать которую будет Национальный институт правосудия, действующий при американском Минюсте.

«В рамках данной заявки Национальный институт правосудия запрашивает предложения по реализации тщательных исследовательских и аналитических проектов, направленных на углубление понимания внутренней радикализации как явления, а также на совершенствование доказательных стратегий для её эффективного пресечения и недопущения», — отмечается в тексте.

В частности, в министерстве выразили заинтересованность в изучении радикализации, которой «подвергаются американцы под воздействием экстремистских идей белого национализма». Кроме того, в ведомстве отметили и необходимость исследования особенностей «набирающих силу воинственных левых движений».

Потенциальным участникам программы предлагают работу по нескольким приоритетным направлениям. В их число вошли изучение вопросов реинтеграции нарушителей в общество и анализ практик профилактики терроризма.

На реализацию инициативы Минюст США предполагает выдать от шести до 11 грантов — каждый на сумму до $750 тыс.

Подать заявку на участие в программе могут в том числе коммерческие и некоммерческие организации, правительства штатов и учреждения высшего образования.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса США, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Жертвами ЧП стали пять человек.

Впоследствии президент обратился к согражданам с призывом воздержаться от насилия, вандализма и нарушений закона на новых митингах.