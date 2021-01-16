Французский депутат предложила предоставить Ассанжу медпомощь

Французский депутат Серен Моборнь выступила с предложением оказать медицинскую помощь основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в запросе парламентария, направленном министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти. С документом ознакомился RT.

По словам Моборнь, ситуация, в которой оказался Ассанж, вызывает обеспокоенность у представителей правозащитных организаций и граждан Франции, переживающих за судьбу этого человека.

В частности, ссылаясь на сведения журналистов, депутат напомнила, что в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где в настоящее время содержится Ассанж, к началу декабря прошлого года у 65 из 160 заключённых была выявлена коронавирусная инфекция.

«Некоторые из тех, у кого выявлен COVID-19, пребывают в непосредственной близости к камере господина Ассанжа. При этом сам он страдает хроническим заболеванием лёгких, поэтому входит в группу риска — вирус представляет для него существенную угрозу», — уточнила Моборнь.

Кроме того, окружение Ассанжа, по словам парламентария, сообщало о серьёзных психологических травмах, с которыми журналист столкнулся во время пребывания в заключении.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Моборнь поинтересовалась у Дюпона-Моретти, что он думает о перспективе оказания Ассанжу медицинской помощи и оплаты соответствующего лечения журналиста, а также о предоставлении ему политического убежища на территории республики.

4 января сообщалось, что Вестминстерский магистратский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа на основании опасения за психическое здоровье обвиняемого.

Впоследствии суд также отказался отпустить основателя WikiLeaks под залог, объяснив это тем, что поведение Ассанжа в прошлом якобы даёт основания полагать, что в случае освобождения он может попытаться скрыться от правосудия.

Подробнее — в материале RT.