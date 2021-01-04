Мексика предложит Ассанжу политическое убежище

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложит основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище.
Мексика предложит Ассанжу политическое убежище
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище», — заявил Обрадор на пресс-конференции.

4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.

Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.

Подробнее — в материале RT.

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