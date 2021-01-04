Мексика предложит Ассанжу политическое убежище
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище», — заявил Обрадор на пресс-конференции.
4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.
Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.
Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.
Подробнее — в материале RT.