Мексика предложит Ассанжу политическое убежище

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложит основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище», — заявил Обрадор на пресс-конференции.

4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.

Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.

Подробнее — в материале RT.