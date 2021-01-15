Пушков рассказал о последствиях импичмента Трампа для демократов

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, какие последствия ждут демократов в связи с процедурой импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернётся к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», — написал он в Telegram.

Пушков отметил, что до выборов 2022 года в конгресс это сделать не удастся, так как республиканцы не имеют большинства в палате представителей, уступая демократам лишь 5 мест.

«Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента», — добавил сенатор.

Ранее член палаты представителей конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена инициировать процедуру импичмента сразу после инаугурации избранного президента Джо Байдена.

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